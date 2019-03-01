Курская область решила стать пилотом в проекте «Умный город»

Курская область подала заявку в Минстрой на участие в качестве пилота в проекте «Умный город». Для реализации проекта из федерального бюджета потребуется 474,5 млн рублей.

В регионе намерены создать систему контроля и управления инженерной инфраструктурой в зданиях общественного и жилого назначения. Планируется ввести интеллектуальный учёт коммунальных ресурсов, а также создать личный кабинет пользователя коммунальных ресурсов.

В планах – внедрение системы мониторинга сетей теплоснабжения, экологического состояния окружающей среды. Контроль за работой дорожной и коммунальной техники будет автоматизированным.

Целый блок касается системы «умного общественного транспорта». Это безналичная оплата проезда в общественном транспорте, мониторинг пассажиропотока, сервисы контроля маршрутов общественного транспорта.

Также есть идея организовать пункты проката велосипедов и электрических самокатов, обеспечить в общественных местах доступ к WI-FI.

Вовлечь курян в решение вопросов городского развития планируется с помощью цифровой платформы «Активный горожанин».