Курский «ЮЗГУ-АТОМ» на домашнем паркете продолжит борьбу в чемпионате страны

В решающей игре четвертьфинала Чемпионата России волейболистки курского клуба «ЮЗГУ-АТОМ» во Владивостоке в упорной борьбе уступили местной «Приморочке». Итоговый счёт 3:2 в пользу дальнвосточных волейболисток (25:18, 24:26, 19:25, 25:20, 15:12).

Дома курянкам предстоит подготовка к играм за 5-8 места Чемпионата России. Этот этап предусматривает серию из пяти игр. Для прохождения в следующий этап командам-участницам необходимо одержать три победы. Первые две игры с ВК «Липецк» пройдут уже 23-24 марта на паркете спорткомплекса ЮЗГУ в Курске. Затем команды отправятся в Липецк, где 30-31 марта регламентом чемпионата состоятся ещё две игры. В случае, если по итогам 4-х встреч победитель не определится, команды вернутся в Курск, где 6 апреля сыграют заключительную пятую игру серии.