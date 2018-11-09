160 часов обязательных работ получил курский журналист за клевету

160 часов обязательных работ получил бывший издатель газет "МК Черноземье" и "Курская неделя" Денис Шайкин за клевету.

В статье вышедшей в августовском номере 2017 года газеты "МК Черноземье" автор задался вопросом "Что связывает «европейца» Николая Полторацкого с «Mein Kampf»?" и обвинил владельца ГК "Промресурс" в реабилитации фашизма.

Полторацкий обратился в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело по статье 128 УК РФ, которое с обвинительным заключением было передано в суд. Шайкину также предстоит выплатить 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Свою вину он не признал и намерен подать апелляцию.