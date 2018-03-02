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    Сергей Иванов прокомментировал слухи об участии в выборах губернатора Курской области

    Вчера, 17:25
    Сергей Иванов прокомментировал слухи об участии в выборах губернатора Курской области
    В сентябре будем выбирать губернатора Курской области. Врио главы региона Роман Старовойт выдвинет свою кандидатуру от партии «Единая Россия». Тем временем активизировался бывший руководитель регионального отделения ЛДПР Сергей Иванов. Недавно он в Госдуме раскритиковал работу курских депутатов, многих это навело на мысль об участии депутата в борьбе за губернаторское кресло.
    Сам Сергей Иванов слухи комментирует так:
    «Вероятность есть. Когда начнётся процесс выдвижения кандидатов, тогда всё и станет известно», - сказал в телефонной беседе с корреспондентом газеты «Житьё-Бытьё».
    Меж тем курский политолог Владимир Слатинов считает кандидатуру Иванова единственно конкурентоспособной.

     

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