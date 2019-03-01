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    До 10 тысяч потратят в Курске на содержание одной бродячей собаки

    Вчера, 18:09
    До 10 тысяч потратят в Курске на содержание одной бродячей собаки
    Курский комитет ЖКХ выделит выигравшему тендер Дато Папуашвили 1 миллион 600 тысяч рублей на отлов бродячих собак. После этого зоозащитник и предприниматель приступит к работе. 
    Животных будут стерилизовать и пристраивать в хорошие руки. "Проблема в том, что изначально была предусмотрена передержка всего лишь в течение одного дня, но мы понимаем, что это невозможно. Поэтому средства, которые предназначены на эвтаназию, мы перебросили на содержание животных", - передаёт газета «Курские известия».
    На содержание одной собаки вероятно пойдёт до 10 тысяч рублей.  окончательная сумма сформируется в ходе практических мероприятий. Это зависит от того, какие процедуры будут проводить животным. Кастрация обходится дешевле, чем стерилизация.
    Так как собак не будут выпускать на улицы, а подыщут для них хозяев, время передержки тоже увеличится.
    Зоозащитник планирует отловить на выделенные деньги приблизительно 200-250 собак. Как озвучили на последнем заседании областной Думы, по всему региону насчитывается приблизительно 7,5 тысяч безнадзорных собак и кошек. 
    В прошлом году отловом бродячих собак занимался белгородский «ЭкоСервис», за 1 млн. 200 тыс. сотрудники фирмы отловили около 400 животных, 322 из них усыпили, сославшись на агрессию.

     

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