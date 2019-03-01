Более 100 тысяч курян пользуются электронными сервисами Пенсионного фонда

В дополнение к федеральным электронным услугам на региональной странице сайта Пенсионного фонда России действуют разработанные Отделением ПФР по Курской области сервисы «Личный кабинет пенсионера», «Информация о материнском (семейном) капитале» и «Клиентские службы on-line».

«Личный кабинет пенсионера» предназначен для тех, кто уже получает пенсии и иные социальные выплаты (ежемесячные денежные выплаты, дополнительное материальное обеспечение, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение) на территории Курской области. Он позволяет получить сведения о дате первоначального назначения пенсии, иной социальной выплаты, способе выплаты и дате доставки, коэффициенте по стажу, сумме начисленных и уплаченных страховых взносов на дату назначения (корректировки, перерасчета) пенсии и т.д.

Особенно актуальным этот сервис является для граждан, впервые подавших заявление об установлении пенсии, иных социальных выплат, которые после начисления им учреждением ПФР соответствующих выплат могут оперативно увидеть в «Личном кабинете пенсионера» вышеперечисленную информацию.

Сервис «Информация о материнском (семейном) капитале» разработан для граждан, подавших в учреждение Пенсионного фонда на территории Курской области заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал или о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. С помощью данного сервиса можно получить информацию о дате и номере обращения в учреждение ПФР, результате его обработки и о принятом решении о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал либо распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

Сервис «Клиентские службы on-line» поможет выбрать время посещения учреждения ПФР. На этом сервисе (http://s056.056.pfr.ru/webcam/index.htm) осуществляется трансляция с камер, расположенных в клиентских службах, что даёт возможность получить информацию о реальном количестве посетителей. Видеокартинка обновляется два раза в минуту.

То, что многие услуги ПФР стали доступны дистанционно, позволит гражданам сэкономить личное время. Если вы предпочитаете личное посещение органов ПФР для подачи заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, вы можете воспользоваться сервисом предварительной записи на приём.

Зарегистрировано уже 100098 пользователей сервисами Отделения ПФР по Курской области.

Консультацию по вопросам использования электронных сервисов можно получить в учреждении ПФР по месту жительства или по телефону «горячей линии» Отделения ПФР по Курской области: 8 (4712) 70-37-71.

В Пенфонде напоминают, что с 2017 года действует бесплатное приложение Пенсионного фонда для смартфонов, которое предоставляет ещё более удобный доступ к ключевым электронным услугам ПФР.

С помощью приложения пользователи могут получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счёта в Пенсионном фонде, данные о назначенной пенсии и социальных выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые взносы или заказать необходимые документы.

Бесплатное приложение ПФР доступно на платформах iOS и Android. Для начала работы в нём необходимо пройти авторизацию с помощью подтверждённой учётной записи на Портале госуслуг, а также задать четырёхзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход в приложение.

Ряд услуг, доступных через приложение, можно получать и без авторизации. Например, с использованием службы геолокации приложение найдёт ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на приём.