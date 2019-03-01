Ансамбль Игоря Моисеева успешно провел гастроли в Латвии
Вчера, 23:09
Академический ансамбль имени Игоря Моисеева регулярно радует своими гастрольными поездками ценителей народной хореографии по всему миру. Недавно, к примеру, закончился успешный тур по Латвии. Может быть, слово «тур» и чересчур громкое для двух выступлений, но зато это были ведущие концертные площадки страны – Рижский оперный театр и «Латгальское посольство GORS» в Резекне. Оба раза, несмотря на заметную дороговизну билетов, залы были заполнены до отказа, и восторг зрителей был настолько велик, что все это сделало бы честь любому туру.
Как пишет «Российская газета», во время выступлений у публики не было замечено ни малейших признаков сдержанности, якобы свойственной прибалтам. Наоборот, зрители не скупились на овации, а после завершающей представление сюиты «Семейные радости» так даже встали в едином порыве, чтобы воздать должное артистам. Как засвидетельствовал один из зрителей, «я такое видел разве что на рок-концертах». Настоящее искусство, символом которого давно стал этот прославленный коллектив, доходит до каждого сердца и объединяет сердца по всему миру. Так, постановщиком последней премьеры ансамбля «Tango del Plata» стала аргентинский хореограф Лаура Роатта, поклонница коллектива и его основателя со студенческой скамьи (точнее, со студенческого «станка»).
Сегодня коллектив, руководит которым ученица Моисеева Елена Щербакова, ведет насыщенную гастрольную жизнь. Только в Латвии он бывает примерно каждые два года, а ведь «моисеевцев» ждут во всех странах мира. Помогает ансамблю в этом «Газпромбанк», сотрудничающий с коллективом недавно, но уже ставший его полноправным партнером.