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    Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина удостоен кубка за высокое качество продукции ОПК

    Вчера, 23:21
    Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина удостоен кубка за высокое качество продукции ОПК

    Уверенное повышение качества продукции оборонно-промышленного комплекса, которое демонстрирует ПАО «ИЛ», отмечено наградами минобороновской организации «Военный регистр». Успехи компании отмечены по итогам работы прошлого года.

    Как сообщается в материале сетевого издания «Цензуры.Нет», авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина, возглавляемый Алексеем Рогозиным, является участником добровольной системы сертификации «Военный регистр».

    ПАО «ИЛ» получил в ходе ведомственной научно-практической конференции, посвященной вопросам современных требований к системе менеджмента качества на предприятиях «оборонки», специальный кубок «За эффективную деятельность в области повышения качества продукции ОПК и результативности СМК в 2018 году». Еще одну награду – диплом «За большой вклад в обеспечение функционирования системы менеджмента качества предприятия» – вручили Татьяне Бахаревой, которая руководит управлением качеством ПАО «Ил».

     

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