В авариях на дорогах Курской области пострадали сразу два пешехода

В Курчатове Курской области 19 марта произошло две аварии, в которых пострадали двое, причём один из них - ребёнок. Как сообщили в Госавтоинспекции, во вторник около 8 часов утра возле д.№26 по проспекту Коммунистический Курчатова 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь со стороны пл. Николаева в сторону пл. Свобода, сбил 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ещё одна авария произошла также на нерегулируемом пешеходном переходе возле д.№1 по ул. Садовая города атомщиков спустя всего несколько минут. В начале девятого 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, ехал со стороны Рыльска в сторону Льгова и задавил своего ровесника пешехода, переходившего дорогу.

В обоих случаях пострадавшие отделались ссадинами и ушибами, а водители говорят, что не заметили пешеходов из-за яркого солнца.