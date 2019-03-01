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    В авариях на дорогах Курской области пострадали сразу два пешехода

    Сегодня, 10:10
    В авариях на дорогах Курской области пострадали сразу два пешехода
    В Курчатове Курской области 19 марта произошло две аварии, в которых пострадали двое, причём один из них - ребёнок. Как сообщили в Госавтоинспекции, во вторник около 8 часов утра возле д.№26 по проспекту Коммунистический Курчатова 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь со стороны пл. Николаева в сторону пл. Свобода, сбил 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. 
    Ещё одна авария произошла также на нерегулируемом пешеходном переходе возле д.№1 по ул. Садовая города атомщиков спустя всего несколько минут. В начале девятого 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, ехал со стороны Рыльска в сторону Льгова и задавил своего ровесника пешехода, переходившего дорогу. 
    В обоих случаях пострадавшие отделались ссадинами и ушибами, а водители говорят, что не заметили пешеходов из-за яркого солнца.

     

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