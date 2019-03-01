Курянин решил перебежать дорогу в неположенном месте и поплатился за это

В Курске во вторник, 19 марта пешеход, перебегая дорогу в неположенном месте, угодил под колёса иномарки. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, примерно в 13:40 возле д.№39 «А» по ул. Сумская 55-летний мужчина решил перейти проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Тут на его беду со стороны пр. В.Клыкова в направлении ул. Сумская выехал «Мерседес Спринтер», за рулём которого был 46-летний водитель. В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и попал в 4-ю горбольницу. Сегодня, 10:32 К списку новостей