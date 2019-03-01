В Курской области сняли с реализации 8,5 кг подозрительных сосисок и фарша

Россеьхознадзор нагрянул с внеплановой проверкой в магазины индивидуального предпринимателя в Льгове.

Выяснилось, что на продукцию животного происхождения, содержащую в своём составе свинину (гуляш свиной, фарш свиной) не было товаросопроводительной документации. Копии деклараций и сертификатов о соответствии продукции на момент проверки продавец не смог представить.

Кроме того, установлены факты реализации обезличенных сосисок и продукции без товаросопроводительных документов, подтверждающих её качество и безопасность. Подозрение сотрудников ведомства вызвали биточки «Российские», фарш свиной, колбаса «Российская», «Экстра», «Балыковая» и сосиски.

В итоге 8,5 кг продукции с нарушениями сняли с реализации и утилизировали в ООО «ЭКОРТ».

Предпринимателя и продавцов наказали штрафами на сумму 23 000 рублей.



