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    В Курской области сняли с реализации 8,5 кг подозрительных сосисок и фарша

    Сегодня, 11:34
    В Курской области сняли с реализации 8,5 кг подозрительных сосисок и фарша
    Россеьхознадзор нагрянул с внеплановой проверкой в магазины индивидуального предпринимателя в Льгове.
     Выяснилось, что на продукцию животного происхождения, содержащую в своём составе свинину (гуляш свиной, фарш свиной) не было товаросопроводительной документации. Копии деклараций и сертификатов о соответствии продукции на момент проверки продавец не смог представить.  
    Кроме того, установлены факты реализации обезличенных сосисок и продукции без товаросопроводительных документов, подтверждающих её качество и безопасность. Подозрение сотрудников ведомства вызвали биточки «Российские», фарш свиной, колбаса «Российская», «Экстра», «Балыковая» и сосиски.
    В итоге 8,5 кг продукции с нарушениями сняли с реализации и утилизировали в ООО «ЭКОРТ».
    Предпринимателя и продавцов наказали штрафами на сумму 23 000 рублей.

     

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