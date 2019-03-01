Курские следователи заинтересовались обучением детей-колясочников в интернате без пандусов

Сеймский МСО СУ СК России по Курской области проводит проверку по факту нарушения прав детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Родители детей-колясочников, обучающихся в курской школе-интернате № 2 им. Г.А. Карманова, пожаловались на то, что учреждение не оборудовано пандусами и поручнями. Дети вынуждены буквально карабкаться на верхние этажи по лестнице. Однако директор школы Марина Хмелевская заявила, что пандусы имеются, правда, только на первом этаже и в столовой. По её словам, в школе установлено мобильное гусенично-подъёмное устройство, на которое крепится коляска. Также в скором времени в здании планируется сделать поручни, и пристроить лифт.

По результатам доследственной проверки, организованной по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (Халатность) будет принято процессуальное решение, - отметили в Следкоме.