Курские огнеборцы спасли 20 человек из горящей трёхэтажки

Сегодня в 08:45 на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о загорании квартиры на улице Литовская Курска.

22 минуты пожарные боролись с огнём. Спасли 20 человек (из которых 8 детей). Жертв, к счастью, удалось избежать. Два человека пострадали. Одного мужчину обнаружили в горящей квартире, другого — задымлённом в коридоре. Их на скорой доставили в больницу.

В результате пожара в комнате одной из квартир трёхэтажки закопчены стены и потолок на площади 10 кв. м., уничтожены личные вещи.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.