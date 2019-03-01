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    Курские огнеборцы спасли 20 человек из горящей трёхэтажки

    Сегодня, 13:05
    Курские огнеборцы спасли 20 человек из горящей трёхэтажки
    Сегодня в 08:45 на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о загорании квартиры на улице Литовская Курска.
    22 минуты пожарные боролись с огнём. Спасли 20 человек (из которых 8 детей). Жертв, к счастью, удалось избежать. Два человека пострадали. Одного мужчину обнаружили в горящей квартире, другого — задымлённом в коридоре. Их на скорой доставили в больницу.
    В результате пожара в комнате одной из квартир трёхэтажки закопчены стены и потолок на площади 10 кв. м., уничтожены личные вещи. 
    Ущерб и причина пожара устанавливаются.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

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