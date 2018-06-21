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    В Курской области пенсионер напал на продавца магазина

    Сегодня, 13:32
    В Курской области пенсионер напал на продавца магазина
    В Железногорске полицейские задержали пенсионера, который напал на продавца магазина. Вечером в павильон зашёл мужчина, явно находящийся в состоянии опьянения и потребовал, чтобы женщина безвозмездно отдала ему спиртное. Получив отказ пенсионер ушёл, но спустя время вернулся, прихватив с собой нож. Угрожая продавцу он забрал алкоголь и сигареты, и скрылся. Женщина сразу сообщила в полицию приметы подозреваемого.
    Правоохранители задержали его по «горячим следам» в соседнем микрорайоне города, где он и распивал похищенное спиртное.  61-летний железногорец признался, что на преступление пошёл под воздействием алкоголя и смутно помнит события прошлого вечера. Грабитель заключён по стражу. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

     

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