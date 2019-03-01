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    Курянка стала финалистом «Лидеров России» и получила миллион

    Сегодня, 14:56
    Курянка стала финалистом «Лидеров России» и получила миллион
    17 марта в Сочи завершился конкурс управленцев «Лидеры России». Финалистами стали 300 конкурсантов, среди них представительница Курской области - декан факультета лингвистики и межкультурной коммуникации ЮЗГУ Ольга Ворошилова. Победу одержали 104 человека.
    Курянка в число триумфаторов не вошла. Но как финалист получила грант в размере 1 миллиона рублей, который она потратит на обучение в одном из российских вузов. Кроме того, карьера многих финалистов «Лидеров России» в скором времени может стремительно пойти вверх.
    - Я не рассматриваю этот конкурс как способ трудоустройства, — говорит Ольга Ворошилова. — У меня замечательная работа. Хотелось посмотреть, как меняются подходы к отбору управленцев, сравнить с другими конкурсами, в которых довелось участвовать раньше. Ту информацию, которую нам сегодня дают, нигде не прочитаешь, нигде не купишь, нигде не найдёшь. Поэтому нам всем повезло быть частью «Лидеров России».

     

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