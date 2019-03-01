Курские полицейские показали студентам, как служебная собака ищет наркотики

В рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», стражи порядка посетили колледж коммерции, технологий и сервиса КГУ. Инспекторы ПДН и сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков поговорили с подростками о том, что может случиться, если сделать в жизни всего один неверный выбор. О вреде употребления запрещённых веществ известно давно, но сейчас молодёжь подвергается ещё одной опасности. Распространители зелья завлекают школьников и студентов на работу в качестве курьеров-закладчиков, обещая безопасность и солидный заработок. За последнее время количество несовершеннолетних получивших реальные сроки лишения свободы после таких предложений резко увеличилось. Для наркоторговцев российская молодёжь всего лишь расходный материал.

Вместе с полицейскими в колледж приехали врачи, которые рассказали о вреде, который наносят организму спиртное, никотин и, конечно, наркотики. Ребятам предложили анонимно и бесплатно пройти тесты по определению содержания в крови паров алкоголя и углекислого газа.

Особый интерес студентов вызвала работа служебной полицейской собаки. Пёс, натренированный на поиск наркотиков сумел обнаружить в зале заранее спрятанный пакет с имитатором запрещённого вещества. Полицейский кинолог Сергей Кравчук рассказал, что такие показательные выступления ежедневно приходится повторять на службе. Студенты с интересом выслушали гостей и поблагодарили за новую и интересную информацию.