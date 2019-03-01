У курян "обчищают" автомобили

Курские полицейские раскрыты несколько фактов хищений автотехники. В одном случае "поработал" рецидивист, в другом - 20-летние парни.

Так, в Медвенском районе двое молодых курян, приехавших к знакомому в гости к знакомому, разбили окно ВАЗа и похитили из автомобиля полный набор автотехники, включая аккумулятор. Похищенное они успели разделить и собирались использовать в своих автомобилях, но оперативники нашли злоумышленников на следующий день после кражи и изъяли всё имущество. Молодым автоворам придётся возместить ущерб, нанесённый автомобилю потерпевшего, но от наказания их это не спасёт - возбуждено уголовное дело.

В Сеймском округе Курска четырёх колёс на своём автомобиле лишился 40-летний местный житель. Грабителя искали несколько дней. В дом, во дворе которого стоял автомобиль, 29-летний мужчина часто приезжал к знакомому и несколько раз обращал внимание на новые колеса припаркованной машины. В очередной визит ночью он снял комплект и, погрузив в свой автомобиль, перевёз в укромное место, собирался продать. Ущерб составил почти 10 тысяч рублей. После предъявления доказательств он сознался в хищении и вернул чужие колёса. Мужчина ранее уже был судим за кражу. Теперь он вновь стал фигурантом уголовного дела.