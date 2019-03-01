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    Курские Госавтоинспекторы призвали водителей и пешеходов быть взаимовежливыми

    Сегодня, 16:31
    Курские Госавтоинспекторы призвали водителей и пешеходов быть взаимовежливыми
    С понедельника в Курской области проводится профилактическое мероприятие «Школьные каникулы». Сотрудники Госавтоинспекции побывали на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном в непосредственной близости от одной из курских школ.
    Особое внимание инспекторы уделяли детям, которые переходили дорогу. Полицейские рассказывали подросткам о безопасном поведении и ответственности за нарушение ПДД. Всем участникам дорожного движения полицейские вручали световозвращающие элементы и памятки, призывая водителей и пешеходов быть взаимовежливыми.
    Кроме того, Госавтоинспекторы при помощи громкоговорящего устройства информировали граждан о дорожной ситуации в регионе и административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Мероприятие «Школьные каникулы» завершится 31 марта.

     

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