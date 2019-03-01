Курские работодатели начали получать средства на санаторно-курортное лечение предпенсионеров

Первые курские работодатели начали получать средства на санаторно-курортное лечение своих сотрудников за счёт ФСС. Так, региональное отделение Фонда уже выделило для ОАО «Фармстандарт-Лексредства» 2 миллиона рублей, 600 тысяч из которых пойдут на приобретение путёвок для людей предпенсионного возраста, которым осталось не более 5 лет до выхода на заслуженный отдых. Планируется, что поправить здоровье смогут в течение года как минимум 15 сотрудников этого предприятия. О желании получить дополнительные 10% на финансирование предупредительных мер по охране труда и отправить своих предпенсионеров в санатории заявили уже 29 курских работодателей. Всего же в этом году Курскому отделению ФСС только на предупредительные мероприятия в сфере охраны труда выделено около 88 миллионов рублей. Сюда входят не только санаторно-курортное лечение предпенсионеров, но и, например, проведение обязательных медосмотров, и закупка средств индивидуальной защиты, и обучение по организации охраны труда.

«Повышение расходов на предупредительные мероприятия по охране труда и профилактике заболеваемости работников в конечном итоге должно уменьшить расходы на компенсацию последствий производственных травм и профзаболеваний, - прокомментировала ситуацию управляющий Курским региональным отделением ФСС Нина Ткачёва. – Только за прошедший год на эти цели в Курской области региональное отделение направило более 470 миллионов рублей. Сюда вошли страховые выплаты и реабилитационные мероприятия пострадавшим на производстве».

Остаётся лишь добавить, что воспользоваться этими гарантиями могут лишь те работники, чьи работодатели своевременно производят отчисления в Фонд социального страхования.