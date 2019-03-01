поиск по сайту
 

    В Курской области главный инспектор МВД России проведёт приём граждан

    Сегодня, 17:20
    В Курской области главный инспектор МВД России проведёт приём граждан
    В субботу, 23 марта 2019 года с 9.00 часов руководитель инспекторской комиссии МВД России главный инспектор МВД России полковник полиции Юрий Георгиевич Плющ проведёт приём граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел региона.
    Приём будет осуществляться в помещении приёмной УМВД России по Курской области по адресу: г. Курск, улица С.Саровского, 2.
    Предварительная запись по телефону: (4712) 36-82-37.
    Чтобы записаться на приём нужно сообщить свои фамилию, имя, отчество, адрес проживания и коротко содержание сообщения. В ходе приёма попросят предъявить документ, удостоверяющий личность, а также письменное заявление.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама