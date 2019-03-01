В Курской области главный инспектор МВД России проведёт приём граждан

В субботу, 23 марта 2019 года с 9.00 часов руководитель инспекторской комиссии МВД России главный инспектор МВД России полковник полиции Юрий Георгиевич Плющ проведёт приём граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел региона.

Приём будет осуществляться в помещении приёмной УМВД России по Курской области по адресу: г. Курск, улица С.Саровского, 2.

Предварительная запись по телефону: (4712) 36-82-37.

Чтобы записаться на приём нужно сообщить свои фамилию, имя, отчество, адрес проживания и коротко содержание сообщения. В ходе приёма попросят предъявить документ, удостоверяющий личность, а также письменное заявление.



