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    Суд обязал курянку избавиться от 12 собак и 4 кошек в квартире

    Сегодня, 17:56
    Суд обязал курянку избавиться от 12 собак и 4 кошек в квартире
    Суд запретил курянке держать в квартире 12 собак и 4 кошки. На женщину пожаловались соседи – любительница животных создала для них «невыносимые условия». Какие – не трудно догадаться (жилищные и санитарные нормы не соблюдались). Суд первой инстанции в иске отказал, посчитав недоказанными значимые для дела обстоятельства. Возмущённые соседи пошли дальше. В итоге суд апелляционной инстанции отменил первоначальное решение. Максимум – две собаки теперь может держать у себя курянка.

     

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