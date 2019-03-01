Суд обязал курянку избавиться от 12 собак и 4 кошек в квартире

Суд запретил курянке держать в квартире 12 собак и 4 кошки. На женщину пожаловались соседи – любительница животных создала для них «невыносимые условия». Какие – не трудно догадаться (жилищные и санитарные нормы не соблюдались). Суд первой инстанции в иске отказал, посчитав недоказанными значимые для дела обстоятельства. Возмущённые соседи пошли дальше. В итоге суд апелляционной инстанции отменил первоначальное решение. Максимум – две собаки теперь может держать у себя курянка.



