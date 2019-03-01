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    Курян приглашают быстро и бесплатно проверить лёгкие

    Вчера, 18:19
    Курян приглашают быстро и бесплатно проверить лёгкие
    В Курске стартует широкомасштабная акция по профилактике и раннему выявлению туберкулёза. Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с тубёркулезом. Для того чтобы куряне смогли быстро и бесплатно проверить лёгкие, комитет здравоохранения организовал работу передвижных флюорографов. 
    Пройти проверку можно 21 и 22 марта с 10:00 до 17:00 у ТЦ на проспекте Дериглазова, 17 г. Получить результат куряне смогут сразу на руки.
    23 и 24 марта с 10:00 до 17:00 передвижные флюорографические установки будут работать у крупных торговых комплексов, расположенных на улице К. Маркса дом № 8 и № 68. 
    Помимо этого, в субботу, 23 марта, во всех поликлиниках областного центра с 9:00 до 15:00 пройдёт День открытых дверей. Каждый курянин сможет пройти бесплатное флюорографическое обследование, предъявив паспорт.
    Кроме того, до 29 марта региональное Управление Роспотребнадзора «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» проводит «горячую линию» по вопросам профилактики туберкулёза.
    Звонки  принимаются  в рабочие дни с 10.00 до 16.00 с перерывом с 13.00 до 14.00 по телефонам «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Курской области 8-(4712) 58-71-86 и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» Курске  8 (4712) 22-33-02.

     

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