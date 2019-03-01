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    Четыре города Курской области участвуют во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений

    Вчера, 18:34
    Четыре города Курской области участвуют во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений
    Четыре города Курской области намерены участвовать во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Заявки планируют подать Дмитриев, Курчатов, Рыльск и Фатеж. Конкурса проводится для поддержки проектов по созданию привлекательных городских пространств для повышения качества жизни и привлечения в город туристов.
    В июне определят 60 победителей в категории «малые города». На реализацию проектов им выделят средства из федерального бюджета. Общий призовой фонд – 5 млрд рублей. 
    В 2018 году Рыльск и Фатеж дошли до финала. В этом году проекты доработаны с учётом замечаний жюри и вновь выйдут на конкурс. В Рыльске планируют реконструировать Базарную площадь, в Фатеже – городской парк имени Артёма. В Курчатове намерены благоустроить набережную, в Дмитриеве – привокзальную площадь и проспект Советских Космонавтов с организацией сквера «Памяти и славы». 

     

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