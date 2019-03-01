Курский комитет образования заступился за заведующую 78 детсада, в котором недокармливают детей

20 марта в комитете образования Курска прошла пресс-конференция его председателя Сергея Белкина и заведующей детским садом № 78 Раисы Матвеевой, по вопросам организации питания в вверенном ей детском саду. Напомним, ранее курские активисты ОНФ сообщили, что в этом дошкольном учреждении детей кормят некачественными продуктами, «готовят еду из перемороженных продуктов и не докармливают воспитанников». Общественники ссылаются на результаты проверки, проведённой курским Управлением Роспотребнадзора в январе.

- «Продукты для меню здесь проходят несколько кругов заморозки, а некоторые вообще отсутствуют на складе. Кроме того, сотрудники пищеблока детского сада не соблюдают требования хранения продуктов питания», - процитировал сообщение ОНФ председатель комитета Сергей Белкин.

- Никакого документа от Роспотребнадзора по этому поводу у нас нет. Никаких других проверок какими-либо общественными организациями не проводилось, - заявил Сергей Иванович. – Ещё раз повторю, специалист от Роспотребнадзора проверял детский сад № 78 в январе 2019 года и по данному вопросу замечаний к нам у него не было. Нам не понятно, на чём основывается утверждение, что продукты для воспитанников детского сада размораживаются и замораживаются по несколько раз и хранятся с нарушением санитарных требований.

Также Белкин прокомментировал информацию о зафиксированном Роспотребнадзором занижении веса порций.

- Роспотребнадзор порции не взвешивал. Заключение они давали, изучив предоставленные детским садом документы, в том числе и экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области, куда примерное 10-дневное меню, разработанное в детском саду, было направленно на экспертизу руководством дошкольного учреждения, - сказал глава комитета образования.

По его словам, в СанПиНах сейчас нет строгих рамок, указаны только примерные нормы питания в детских садах.

Чиновник также процитировал экспертное заключение Центра гигиены: «в фактическом меню суммарный объём порций блюд по отдельным приёмам пищи в среднем за 10 дней не соответствует требованиям … и составляет на завтрак 435 – 460 г (при норме 450 – 550 г), в обед 710 – 765 г (при норме 600 – 800 г)».

- Незначительные расхождения с примерными нормами есть, но утверждать, что детей в саду не докармливают, в данном случае, нельзя, - подчеркнул Сергей Белкин.

На сообщение «фронтовиков», что из-за регулярного отсутствия необходимых продуктов в кладовой нарушено составленное на 10 дней примерное меню, Белкин заявил, что в том же экспертном заключении Центра гигиены указано, что «при отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения полноценного сбалансированного питания проводится их замена на равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей замены продуктов по белкам и углеводам. Для дополнительного обогащения рациона микронутриентами в меню внесены специализированные продукты питания – хлеб ржаной, пшеничный, обогащенный йодказеином. В целях профилактики гиповитаминозов проводится естественная витаминизация».

- За всё время моей работы ни одной жалобы от родителей на качество питания в садике не поступало, - добавила заведующий детским садом № 78 Раиса Матвеева. – Я считаю, что главные контролёры качества питания детей - родители. Чтобы оградить себя от подобной некорректной информации в дальнейшем, совместно с родительским комитетом принято решение, что раз в месяц мы будем проводить проверку организации детского питания в саду. Родители смогут посмотреть, чем и как кормят их детей, в каком объёме, попробовать блюда.

По результатам таких проверок детсад составит акт в двух экземплярах – один останется в учреждении, другой передадут председателю родительского комитета.

В комитете образования, также добавили, что предложение, сделанное председателем Сергеем Белкиным активистам ОНФ, провести в детском саду № 78 совместную проверку по вопросу организации питания, осталось без ответа.



