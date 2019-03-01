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    Курские студенты теперь смогут изучать китайский язык

    Сегодня, 09:17
    Курские студенты теперь смогут изучать китайский язык
    Курские студенты теперь смогут изучать китайский язык. С 2019 года Курский государственный университет предоставляет возможность изучения китайского языка в рамках освоения программы высшего образования. Поворот внешней политики России на Восток способствует бурному развитию российско-китайских отношений в последние годы. Сегодня взаимодействие наших стран характеризуется широким спектром областей сотрудничества, включающих интенсивные контакты на высшем уровне, торгово-экономические и гуманитарные связи, сотрудничество на международной арене, в том числе в Совете безопасности ООН, совместное участие в международных и региональных организациях (ШОС, БРИКС) и др.
    В последние годы количество людей, изучающих китайский язык в России, непрерывно растёт. В нашей стране его преподают в 120 школах, ведущих вузах, институте Конфуция, на различных языковых курсах, и масштабы преподавания непрерывно расширяются.
    На факультете иностранных языков КГУ в этом году пройдёт приём на обучение по направлению «Педагогическое образование по профилю «Английский и китайский языки».

     

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