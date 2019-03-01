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    Курским лесникам задолжали более миллиона по зарплате

    Сегодня, 09:41
    Курским лесникам задолжали более миллиона по зарплате
    В Судже Курской области после прокурорской проверки возбудили уголовное дело - 38 работникам предприятия в сфере лесного хозяйства не выплачивают зарплату.  
    Работодатель задолжал своим подчинённым более 1 млн. руб..
    Прокурор Суджанского района направил в суд заявления о взыскании образовавшегося долга. Требования прокурора удовлетворены. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
    Руководителя предприятия привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст.13.19 КоАП РФ (непредоставление статистических данных) и 17.7 КоАП РФ (неисполнение требований прокурора).
    Кроме того возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
    Расследование контролирует прокуратура Суджанского района.

     

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