Курским лесникам задолжали более миллиона по зарплате
Сегодня, 09:41
В Судже Курской области после прокурорской проверки возбудили уголовное дело - 38 работникам предприятия в сфере лесного хозяйства не выплачивают зарплату.
Работодатель задолжал своим подчинённым более 1 млн. руб..
Прокурор Суджанского района направил в суд заявления о взыскании образовавшегося долга. Требования прокурора удовлетворены. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
Руководителя предприятия привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст.13.19 КоАП РФ (непредоставление статистических данных) и 17.7 КоАП РФ (неисполнение требований прокурора).
Кроме того возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
Расследование контролирует прокуратура Суджанского района.
К списку новостей