Курским лесникам задолжали более миллиона по зарплате

В Судже Курской области после прокурорской проверки возбудили уголовное дело - 38 работникам предприятия в сфере лесного хозяйства не выплачивают зарплату.

Работодатель задолжал своим подчинённым более 1 млн. руб..

Прокурор Суджанского района направил в суд заявления о взыскании образовавшегося долга. Требования прокурора удовлетворены. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Руководителя предприятия привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст.13.19 КоАП РФ (непредоставление статистических данных) и 17.7 КоАП РФ (неисполнение требований прокурора).

Кроме того возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Расследование контролирует прокуратура Суджанского района.