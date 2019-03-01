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    В Курске водитель сбил шестиклассника и скрылся с места ДТП

    Сегодня, 10:33
    В Курске водитель сбил шестиклассника и скрылся с места ДТП
    В среду, 20 марта в Курске произошла авария, в которой пострадал ребёнок. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, ехал со стороны ул. Верхняя Луговая в сторону ул. 50 Лет Октября. На ул. Щепкина напротив дома №24 он сбил 12-летнего школьника, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Шестиклассник получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу. Водитель с места ДТП скрылся. 
    Авария произошла примерно в 8:20. Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.

     

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