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    В Курске ВАЗ догнал Nissan - ранен водитель иномарки

    Сегодня, 11:47
    В Курске ВАЗ догнал Nissan - ранен водитель иномарки
    В Курске ВАЗ догнал Nissan. Ранения получил водитель иномарки.
    Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, 20 марта 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 ехал по улице 50 Лет Октября со стороны улицы Аэродромной в направлении проспекта Дружбы. Напротив дома №60 по ул. Запольная, не соблюдая дистанцию, автомобилист столкнулся с автомобилем "Nissan Tiida", за рулём которого был 49-летний водитель. В результате аварии водитель иномарки получил различные травмы, водитель Лады цел. 
     
    ФОТО - АВТОКАДР_46

     

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