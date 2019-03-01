В Курске ВАЗ догнал Nissan - ранен водитель иномарки

В Курске ВАЗ догнал Nissan. Ранения получил водитель иномарки.

Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, 20 марта 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 ехал по улице 50 Лет Октября со стороны улицы Аэродромной в направлении проспекта Дружбы. Напротив дома №60 по ул. Запольная, не соблюдая дистанцию, автомобилист столкнулся с автомобилем "Nissan Tiida", за рулём которого был 49-летний водитель. В результате аварии водитель иномарки получил различные травмы, водитель Лады цел.

ФОТО - АВТОКАДР_46



