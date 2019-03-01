Курские активисты ОНФ добились отмены несправедливого решения властей об исключении двора из программы благоустройства

Активисты ОНФ добились аннулирования решения муниципальной общественной комиссии поселка имени Карла Либкнехта, по которому двор дома №12 на улице Мира был исключен из программы благоустройства городской среды. Чиновники дезинформировали граждан, возложив на них обязательства по оплате формирования земельного участка придомовой территории. Жители не смогли найти деньги, и решением муниципальной межведомственной комиссии двор исключили из перечня благоустраиваемых территорий.

Курские активисты ОНФ выяснили, что администрация поселка имени Карла Либкнехта решила сэкономить и переложить свои обязательства по финансированию межевания, постановке на кадастровый учет несформированного участка двора около дома № 12 на улице Мира на жителей. Якобы, население должно взять на себя все расходы, а потом и принять на баланс общего имущества дома оформленную территорию. Только после этого жители смогут рассчитывать на благоустройство двора.

Однако, чиновники скрыли от жителей информацию о том, что обязанность проведения межевания участков МКД, по российским законам, возложена на органы местного самоуправления поселений. На практике данная статья бюджета финансируется по остаточному принципу, поэтому власти часто ссылаются на недостаток средств, и вопрос с определением границ придомовых территорий остается нерешенным. А в поселке имени Карла Либкнехта его переложили на плечи жителей. Когда те отказались оплачивать постановку участка на кадастр, власти сослались на п.11 Постановления Правительства Российской Федерации и решением межведомственной комиссии муниципалитета исключили двор из благоустройства.

О ситуации стало известно активистам ОНФ, которые входят в муниципальную общественную комиссию поселка, и координатору Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Анне Коноваловой. Она подняла вопрос о законности решения властей на областном совещании по вопросам реализации обустройства сел и городов с участием представителей муниципальных образований. Решение об их проведении было принято на заседании региональной МВК под руководством врио губернатора Романа Старовойта.

«Пришлось оперативно озвучить проблему дезинформации жителей поселка имени Карла Либкнехта муниципальными чиновниками, - заявила Коновалова. – Власть обязана соблюдать законодательство, искать возможности для наполнения местных бюджетов, чтобы выполнять свои обязательства перед жителями, а не взваливать решение финансовых проблем на население. Как итог – уже на следующий день на доме №12 на улице Мира появилось объявление о том, что решение муниципальной МВК аннулировано и состоится новое собрание собственников жилья, а также МВК по вопросу включения двора в программу благоустройства».