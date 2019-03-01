В Курске водитель сбежал с места аварии, его пассажир серьёзно ранен

В среду, 20 марта в Курске произошло странное ДТП. По сообщению Госавтоинспекции, примерно в 20.20 возле д.№10 «Г» по ул. Энергетиков «Шевроле Авео», двигаясь по ПЛК со стороны п. Аккомулятор в направлении пр. Кулакова столкнулся со встречным микроавтобусом «Фольксваген Каравэла», за рулём которого был 37-летний водитель. Автомобили, особенно легковушка, получили серьёзные технические повреждения. Водитель «Фольксвагена» не пострадал, ранен 31-летний пассажир «Шевроле» - у него множественные переломы и закрытая черепно-мозговая травма. Мужчину госпитализировали в 4-ю горбольницу. Что стало с водителем этой машины не известно. Его на месте аварии не оказалось.

«Водитель автомобиля «Шевроле Авео» не установлен», — сообщили в региональном ГИБДД.

Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.