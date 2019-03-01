Роман Старовойт: "Самая главная наша задача – поднять качество жизни каждого курянина. Над этим и будем работать!"

Сегодня врио губернатора Курской области Роман Старовойт на заседании Курской областной Думы выступил с отчётом о результатах деятельности администрации региона за 2018 год. Заседание прошло не в здании Облдумы, как обычно, а в концертном зале «Свиридовский». Все жители Курской области могут ознакомиться с отчётом на сайте администрации региона.

В принципе, нынешний глава региона отчитывался о результатах деятельности своего предшественника - Александра Михайлова.

Помимо депутатов на заседании присутствовала практически вся политическая и бизнес-элита, главы районов и муниципальных заксобраний, представители федеральных структур и общественных организаций.

Выступление врио губернатора заняло около полутора часов. Роман Старовойт рассказал о достижениях региона в различных сферах.

"Хочу отметить главное – сегодня наша страна в целом и Курская область в частности переживают время масштабных социально-экономических и общественных преобразований. Все наши действия и решения – управленческие, экономические и социальные - направлены на повышение благосостояния курян, на то, чтобы курская земля стала местом, где хочется жить и работать, воспитывать детей и заботиться о родителях", - сказал Старовойт, оценив социально-экономическую ситуацию в Курской области как стабильную.

Напомнил Роман Владимирович в очередной раз и об основных проблемах:

"О проблемах говорят и сами куряне. Результаты социологических опросов показывают, что люди обеспокоены низким уровнем заработной платы, завышенными ценами на товары первой необходимости, проблемами трудоустройства. Обоснованные нарекания курян вызывают качество и доступ к услугам здравоохранения, состояние курских дорог. Нарастает негатив по отношению к «мусорной теме», инфраструктурным вопросам".

Врио губернатора также отметил, что власти остаются безразличными к проблемам и интересам курян.

Что касается цифр, то Роман Старовойт сообщил:

"На сегодня утверждён и реализуется 41 региональный проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных. Общий объём финансирования региональных проектов за счёт всех источников составит до 2024 года около 45 миллиардов рублей. В том числе из федерального бюджета планируется привлечь около 20 миллиардов. Для оптимизации этой работы на территории Курской области уже сейчас заключено 37 соглашений между руководителями региональных и федеральных проектов".

В конце выступления он подчеркнул, что пора перестраивать работу и научиться слышать граждан, использовать для этого все инструменты, в том числе и социальные сети, где люди часто озвучивают конкретные проблемы.

"В нашей команде развития региона не будет места высокомерным чиновникам и хитрым мошенникам. Кто в погоне за текущей выгодой занимается обманом и приписками, кто некачественно ремонтирует дороги, кому безразличны проблемы курян. Мы будем тщательно контролировать ситуацию в коммунальной сфере, в формировании тарифов и качестве оказываемых услуг и законно пресекать любые злоупотребления. Очень неуютно будут чувствовать себя те, кто неэффективно или с нарушениями расходует бюджетные средства. Кто собирает с людей деньги за услуги ЖКХ, но забывает платить поставщикам. Кто получает государственное финансирование, но не может или не собирается качественно ремонтировать объекты социальной сферы. Так не пойдёт!

Самая главная наша задача – поднять качество жизни каждого курянина. Над этим и будем работать! Нам необходимо создать такие условия, чтобы люди не хотели уезжать из Курска!"



