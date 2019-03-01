Под Курском вылетели с дороги мама с дочкой на «Шевроле»

В среду под Курском случилась авария, в которой пострадали 38-летняя женщина и 12-летняя девочка. Как сообщили в Госавтоинспекции, 20 марта утром, в начале девятого автомобилистка на «Шевроле Авео» ехала со стороны д. Кутепово в сторону с. Беседино Курского района. Возле д.№ 318 по ул. Соловьиная в с. Беседино она не справилась с управлением, выехала на обочину, где машина опрокинулась. В результате ДТП женщина и её маленькая пассажирка с ранениями различной степени тяжести были доставлены в курскую горбольницу №4.



