В Курске ищут интернет-пользователей, оклеветавших полицейского. Расследованием уголовного дела занимается Следственный отдел по Центральному административному округу Курска. Дело возбуждено по ч.2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующимся произведении или средствах массовой информации).

По версии следствия, в октябре прошлого года неустановленные лица, разместили в социальной сети «Facebook» и на странице одного из электронных СМИ, заведомо ложную информацию, порочащую честь и достоинство и подрывающие деловую репутацию сотрудника органа внутренних дел.

Кто эти люди, пока выяснить не удалось, следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.