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    В Курске ищут интернет-пользователей, оклеветавших полицейского

    Сегодня, 15:36
    В Курске ищут интернет-пользователей, оклеветавших полицейского
    В Курске ищут интернет-пользователей, оклеветавших полицейского. Расследованием уголовного дела занимается Следственный отдел по Центральному административному округу Курска.  Дело возбуждено по ч.2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующимся произведении или средствах массовой информации).
    По версии следствия, в октябре прошлого года неустановленные лица, разместили в социальной сети «Facebook» и на странице одного из электронных СМИ, заведомо ложную информацию, порочащую честь и достоинство и подрывающие деловую репутацию сотрудника органа внутренних дел. 
    Кто эти люди, пока выяснить не удалось, следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается. 

     

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