Сотрудники Курскэнерго провели экскурсию для студентов Финансового университета при Правительстве РФ

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжают профориентационную работу среди учащихся вузов и ссузов Курска. На днях Музей истории энергетики Курской области посетили студенты Курского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Гостей познакомили с историей энергетики Курского края – от появления первой электрической станции и до наших дней, со спецификой повседневной работы энергетиков, современными технологиями, применяемыми в отрасли.

Работники филиала рассказали будущим финансистам о важном направлении работы коллектива – цифровизация электросетевого комплекса.

В частности, студенты узнали об утверждении ПАО «Россети» концепции «Цифровой трансформации 2030», которая предполагает полное преобразование электросетевой инфраструктуры до 2030 года посредством внедрения цифровых технологий.

В рамках стратегического документа в «Курскэнерго» будут реализованы проекты «Цифровой РЭС» и «цифровая подстанция» соответственно на базе Курского района электрических сетей и ПС 110/10 кВ «Высокая». Также в филиале будет создан «Единый центр управления сетями», построена интеллектуальная система учета электрической энергии, модернизирована система связи, внедрена технология «цифровой электромонтер».

Расчет экономической эффективности на примере филиала показывает, что выполнение мероприятий по цифровизации сети приведет к снижению потерь до уровня нормативных. На 41% снизятся затраты на оперативное обслуживание оборудования, более чем на 30% – среднее время восстановления электроснабжения.

Председатель Студенческого совета Курского филиала Финансового университета Кристина Овчарова поблагодарила энергетиков за интересную экскурсию: «Вы помогли ребятам узнать новые факты из истории Курскэнерго, понять, какую роль играет филиал в экономической жизни региона, какие перемены происходят в энергетической отрасли».

До конца года специалисты Курскэнерго планируют провести для учащихся высших и средних специальных учебных заведений области порядка 20 ознакомительные экскурсий.