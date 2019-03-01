22 марта судебные приставы ответят на вопросы курян

В пятницу, 22 марта Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области проведёт День бесплатной юридической помощи населению. На вопросы курян приставы будут отвечать с 10.00 до 16.00.

Граждан примут должностные лица отделов аппарата УФССП России по Курской области и начальники структурных подразделений.

Всем обратившимся на приём необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Приставы помогут узнать о ходе исполнения конкретного исполнительного производства, об ограничениях права выезда должников из страны и ответят на вопросы, относящиеся к деятельности Службы судебных приставов.

Обратиться за получением бесплатной юридической помощи можно будет по адресу: г. Курск, ул. Черняховского 4.