19-летний курянин получил 2 года условно за попытку дать взятку автоинспектору

Кировский районный суд вынес приговор 19-летнему курянину, который признан виновным по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), ч. 1 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки должностному лицу лично за заведомо незаконное бездействие).

Как установлено в суде, в ночь с 4 на 5 сентября прошлого года на автозаправочной станции сотрудники ДПС заметили водителя, который по внешним признакам был не трезв. От предложения инспекторов пройти медицинское освидетельствование молодой человек отказался. Зато он предложил им 30 тыс. руб. в качестве взятки за то, чтобы инспекторы не фиксировали факт совершения им правонарушения.

Сотрудники ДПС от взятки, естественно, отказались и сообщили об этом руководству.

Суд назначил молодому курянину наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Прав он тоже лишён на 2 года.