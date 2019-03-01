поиск по сайту
 

    В 700 тысяч рублей обойдётся ремонт авто после ДТП с БТРами в Курске

    Вчера, 17:42
    В 700 тысяч рублей обойдётся ремонт авто после ДТП с БТРами в Курске
    Продолжение истории про ДТП на улице Добролюбова Курска, где два армейских БТРа смяли 4 автомобиля - «Фольксваген», ВАЗ, «Ауди» и «Хендай». Владелица «Фольксвагена», который первым принял на себя удар и пострадал более других транспортных средств.
    - Ещё немножко... И, кто знает, может быть, там были бы трупы в машине. Это ужасно! - цитирует курянку издание «Друг для Друга». - Машина просто «в хлам», её отдирали от БТРа.
    Стоимость ремонта женщина оценила в 700 тысяч рублей.
    Но могут обнаружиться ещё скрытые дефекты, - добавила пострадавшая.
    Курянка уже готовит документы в суд.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама