В 700 тысяч рублей обойдётся ремонт авто после ДТП с БТРами в Курске

Продолжение истории про ДТП на улице Добролюбова Курска, где два армейских БТРа смяли 4 автомобиля - «Фольксваген», ВАЗ, «Ауди» и «Хендай». Владелица «Фольксвагена», который первым принял на себя удар и пострадал более других транспортных средств.

- Ещё немножко... И, кто знает, может быть, там были бы трупы в машине. Это ужасно! - цитирует курянку издание «Друг для Друга». - Машина просто «в хлам», её отдирали от БТРа.

Стоимость ремонта женщина оценила в 700 тысяч рублей.

Но могут обнаружиться ещё скрытые дефекты, - добавила пострадавшая.

Курянка уже готовит документы в суд.