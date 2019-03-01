Арестован курянин, избивший 2-летнюю падчерицу

28-летнего жителя Медвенского района Курской области обвиняют в причинении ребёнку тяжких телесных повреждений.

Расследованием занимается Курский МСО регионального СУ СК России.

По версии следствия, днём 11 марта мужчина находился в доме своей сожительницы в деревне 2-я Переверзевка Медвенского района. 2-летнюю дочь женщины он, мягко говоря, недолюбливал. Пока мамы не было дома он несколько раз ударил малышку по животу. В результате здоровью девочки был причинён тяжкий вред.

Ребёнка доставили в областную детскую больницу № 2, где ей своевременно оказали медицинскую помощь.

Садиста заключили под стражу.

Устанавливаются всх обстоятельства случившегося, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.