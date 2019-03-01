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    Арестован курянин, избивший 2-летнюю падчерицу

    Вчера, 18:15
    Арестован курянин, избивший 2-летнюю падчерицу
    28-летнего жителя Медвенского района Курской области обвиняют в причинении ребёнку тяжких телесных повреждений.  
    Расследованием занимается Курский МСО регионального СУ СК России.  
    По версии следствия, днём 11 марта мужчина находился в доме своей сожительницы в деревне 2-я Переверзевка Медвенского района. 2-летнюю дочь женщины он, мягко говоря, недолюбливал. Пока мамы не было дома он несколько раз ударил малышку по животу. В результате здоровью девочки был причинён тяжкий вред.
    Ребёнка доставили в областную детскую больницу № 2, где ей своевременно оказали медицинскую помощь.
    Садиста заключили под стражу.
    Устанавливаются всх обстоятельства случившегося, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

     

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