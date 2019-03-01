Курская область станет пилотным регионом в российско-германском проекте по обращению с ТКО

Курская область станет пилотным регионом в российско-германском проекте по обращению с твердыми коммунальными отходами. Наш регион одним из первых в стране начал переход на новую систему обращения с ТКО. Сейчас в Курской области развернута система мониторинга вывоза мусора с помощью ГЛОНАСС. Это позволяет проанализировать множество данных: общую продолжительность маршрута мусоровозов региональных операторов от контейнерной площадки до полигона, время нахождения техники на каждой точке, вес вывозимого мусора. Также в системе содержится информация о количестве и местонахождении контейнерных площадок, полигонов, количестве многоквартирных домов и жителей в каждом населенном пункте. И работа по оцифровке данных и развитию системы продолжается.

Опыт Курской области был презентован на встрече заместителя губернатора Алексея Смирнова с руководителем российско-германского проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации» Маттиасом Вильхельмом и руководителем компонента «Взаимодействие с пилотными регионами» данного проекта Максимом Полищуком. Также присутствовали представители департамента экологической безопасности и природопользования Курской области, ОКУ «Центр ТКО», АО «РЦНУ по Курской области», московской компании GruntEco.

Цель проекта – содействие российским партнерам на федеральном и региональном уровнях при переходе на новую систему обращения с отходами. Он реализуется с осени 2018 года и продлится до 2021 года. Оператор проекта – «Немецкое Общество по Международному Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ». Официальным партнером проекта с российской стороны является Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Основанием для реализации проекта, является меморандум, подписанный Минприроды России и Федеральным министерством окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии (BMU)

Работа с пилотными регионами в рамках проекта будет вестись по индивидуальной программе в зависимости от существующей в области инфраструктуры, видов отходов, особенностей логистики. Областям окажут экспертно-методическую помощь в модернизации инфраструктуры и оборудования, корректировке территориальной схемы по обращению с ТКО, разработке региональных программ и нормативных документов. Региональные специалисты смогут посетить образовательные модули и учебные мероприятия для повышения квалификации, специально разработанные в рамках проекта. Кроме того, для населения также возможна организация мотивирующих и обучающих мероприятий, например, по раздельному сбору мусора.

Стороны договорились заняться подготовкой соглашения, после чего перейти к определению направлений совместной деятельности.



