Курянам в драмтеатре покажут кино про войну и советское оружие

Проект «Кино в театре» приглашает курян посмотреть военную драму «Спасти Ленинград» режиссёра Алексея Козлова. Очередной показ пройдёт 24 марта в 13.00 в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина. За полчаса до показа в фойе театра гости увидят экспозиции тематических фотографий «Связь времён», которые поведают о трагедии Великой Отечественной войны и об истории блокадного Ленинграда. А курская региональная общественная организация «Гранит» совместно с военно-патриотическим клубом «Гранит» Дворца пионеров и школьников города Курска представит свою выставку вооружения советского периода.

Перед основным показом на большом экране зала драмтеатра зрители увидят короткий видеофильм о всенародно любимом дяде Мите, по-настоящему народном артисте Сергее Юрском, который ушёл из жизни 8 февраля 2019 года.

Билеты стоимостью 50 рублей можно купить в кассах драмтеатра и филармонии. Принимаются групповые заявки на льготных условиях. Справки по телефону (4712) 52-98-20.



