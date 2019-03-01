В Курской области уже зафиксированы случаи пала сухой травы

Спасатели усилили работу по недопущению палов травы. В Курской области уже начали регистрироваться случаи горения сухой травы и мусора. Практически в половине случаев такие происшествия представляют реальную угрозу жилым домам, хозяйственным постройкам, объектам экономики или лесным массивам. И только благодаря оперативным действиям спасателей, добровольцев и сотрудников местных администраций удается удержать обстановку под контролем и не допустить серьезных последствий.

– За несанкционированные палы травы органами надзора в 2018 году в отношении виновных лиц было составлено более 250 протоколов, – говорит Дмитрий Демьяненко, врио первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Курской области. – Хотелось бы ещё раз напомнить о штрафе за нарушение правил пожарной безопасности: для

граждан он составляет от 2000 до 3000 рублей; для должностных лиц – от 6000 до 15000 рублей; для юридических лиц – от 150000 до 200000 рублей. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут увеличение штрафов практически вдвое.

Спасатели ещё раз напоминают курянам: для сжигания мусора на участке или рядом с ним необходимо оборудовать место и следить за огнём.