За 30 лет правления Вячеслава Лебедева российские суды стали «конвейерами по производству узников»

К такому итогу судебную систему страны привел за 30 лет своей деятельности на посту председателя Верховного Суда России Вячеслав Лебедев. Масштабное расследование провели журналисты «Новой газеты».



Отдел расследований «Новой» с помощью Лаборатории Александра Кукушкина проанализировал все уголовные приговоры районных судов за 2017 и 2018 годы, доступные на сайтах судов в домене sudrf.ru. Среди 780 тысяч судебных актов журналисты нашли 50 тысяч таких, которые имеют более 80% совпадений хотя бы еще с одним решением. При этом сравнению подвергались только тексты судебных актов, написанных одним и тем же судьей.



То есть можно прийти к выводу, что российские суды не заморачиваются с изучением материалов дела, а просто – как второгодники – списывают текст предыдущего приговора. При этом, кстати, среди списанных приговоров попадались и отмененные судами высшей инстанции.



Вячеслав Лебедев с начала нового года в телеграм-каналах и СМИ подвергается жесткой критике. Многие аналитики уверены, что за этой волной негатива стоят силовики. Однако редакцию «Новой газеты» сложно заподозрить в симпатиях к российским правоохранителям. О чем это говорит? О том, что претензии к руководителю российской судебной системы носят воистину народный характер.



Ведь это Вячеслав Лебедев довел суды России до такого состояния, что в них выносится всего 0,3% оправдательных приговоров. 99,7% – написанные под копирку обвинительные. Как отмечает адвокат Александр Пиховкин, «механизм штамповки приговоров в масштабах страны свидетельствует о ригидности судебной системы, ее склонности к забюрократизированности, формальному рассмотрению и разрешению дел. Штамп по определению не может быть продуктом индивидуального творчества, это результат поточного, конвейерного производства. Вы вряд ли отыщете клонированные оправдательные приговоры».



При этом большинство приговоров выносятся в «особом порядке», то есть подсудимый признает свою вину, а суд это просто фиксирует. Казалось бы, идея хорошая. Но мы-то знаем, как в СИЗО «выбиваются» признания!



Журналисты «Новой газеты» отмечают, что текстовые совпадения в судебных актах в каком-то смысле обесценивают работу оперативников. Приговоры написаны так, как если бы дела «шили» на пустом месте. И это не проблема раскрываемости преступлений, а проблема качества судебных решений.



И это важно для всех жителей страны, не застрахованных от судебного произвола. Ведь если судья начинает копировать текст решения, у него возникает гигантский соблазн еще больше упростить себе работу: пренебречь особенностями дела или подсудимого ради того, чтобы лучше уложиться в шаблон.



Поэтому приведение судебной системы России в соответствие с буквой и духом закона в интересах всех россиян. И начать эту реформу Кремлю надо с головы – с председателя Верховного Суда России Вячеслава Лебедева. Сегодня, 07:06 К списку новостей