поиск по сайту
 

    Под Курском разбился мотоциклист

    Сегодня, 10:47
    Под Курском разбился мотоциклист
    Снег ещё полностью не сошёл, а на курских дорогах уже появились первые "ласточки" - мотоциклисты. В четверг любитель двухколёсного транспорта уже пострадал в ДТП. По данным Госавтоинспекции, авария случилась 21 марта примерно в 13:50 на 1 км автодороги "Курчатов-Мосолово" в Курчатове. 26-летний водитель мотоцикла "Кавасаки" ехал со стороны Курчатова. Впереди ехал автомобиль ВАЗ-21112, за рулём которого был 46-летний водитель. Отечественная легковушка стала поворачивать налево, в это время байкер и столкнулся с автомобилем. В результате ДТП мотоциклиста с ранением доставили в реанимацию "МСЧ-125". 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама