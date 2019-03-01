Под Курском разбился мотоциклист

Снег ещё полностью не сошёл, а на курских дорогах уже появились первые "ласточки" - мотоциклисты. В четверг любитель двухколёсного транспорта уже пострадал в ДТП. По данным Госавтоинспекции, авария случилась 21 марта примерно в 13:50 на 1 км автодороги "Курчатов-Мосолово" в Курчатове. 26-летний водитель мотоцикла "Кавасаки" ехал со стороны Курчатова. Впереди ехал автомобиль ВАЗ-21112, за рулём которого был 46-летний водитель. Отечественная легковушка стала поворачивать налево, в это время байкер и столкнулся с автомобилем. В результате ДТП мотоциклиста с ранением доставили в реанимацию "МСЧ-125".