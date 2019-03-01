Врио губернатора Курской области подписал распоряжение о подготовке к пожароопасному сезону 2019 года. В соответствии с распоряжением создаётся оперативный штаб, который будет круглосуточно следить за ситуацией в регионе.

Также главам муниципальных районов и городских округов предложено в срок до 27 марта на заседаниях КЧС рассмотреть вопрос прохождения пожароопасного сезона на местах и принять все необходимые меры, чтобы не допустить подобных происшествий. До 29 марта чиновникам необходимо спланировать и провести совместные штабные тренировки и смотры готовности сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период пожароопасного сезона. Кроме того, с марта по май пройдут проверки соблюдения требований пожарной безопасности в населённых пунктах, садовых некоммерческих товариществах, детских загородных оздоровительных учреждениях, а также в лесном фонде Курской области.



