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    Врио губернатора Курской области подписал распоряжение о подготовке к пожароопасному сезону

    Сегодня, 10:53
    Врио губернатора Курской области подписал распоряжение о подготовке к пожароопасному сезону
    Врио губернатора Курской области подписал распоряжение о подготовке к пожароопасному сезону  2019 года. В соответствии с распоряжением создаётся оперативный штаб, который будет круглосуточно следить за ситуацией в регионе.
    Также главам муниципальных районов и городских округов предложено в срок до 27 марта на заседаниях КЧС рассмотреть вопрос прохождения пожароопасного сезона на местах и принять все необходимые меры, чтобы не допустить подобных происшествий. До 29 марта чиновникам необходимо спланировать и провести совместные штабные тренировки и смотры готовности сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период пожароопасного сезона. Кроме того, с марта по май пройдут проверки соблюдения требований пожарной безопасности в населённых пунктах, садовых некоммерческих товариществах, детских загородных оздоровительных учреждениях, а также в лесном фонде Курской области.

     

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