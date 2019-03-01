Полкило чёрной икры изъяли у украинки в Курской области

В автомобильном пункте пропуска Тёткино Курской таможни задержали гражданку Украины, которая пыталась нелегально вывезти из России почти полкило чёрной икры осетровых рыб.

При прохождении таможенного контроля жительница Сумской области на вопрос дежурного инспектора о наличии товаров и предметов, подлежащих обязательному письменному декларированию, а также товаров, запрещённых или ограниченных к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза, ответила отрицательно. При следовании через арочный металлодетектор сработала звуковая и световая сигнализация. На предложение представить предметы и товары, находящиеся при ней, женщина достала из верхней одежды пластиковый контейнер, наполненный чёрной икрой. Контейнер весил 529 граммов.

Украинка объяснила, что чёрную икру ей подарил родственник из Москвы. О том, что при весе икры более 250 граммов её необходимо декларировать таможенному органу и предоставлять соответствующие разрешительные документы, она не знала.

Икру изъяли и направили на экспертизу.

Согласно заключению эксперта, представленная продукции по морфологическим, макро- и микроструктурным признакам является икрой зернистой осетровых рыб весом 496 граммов, непастеризованной, обработанной поваренной солью, изготовленной не заводским способом.

Как сообщил заместитель начальника Глушковского таможенного поста Роман Лабозин, из России можно вывозить без декларирования икру осетровых рыб весом до 250 граммов. Продукт должен быть в заводской упаковке и с документами, подтверждающими легальность приобретения товара. При весе икры более 250 граммов, товар не может рассматриваться таможенным органом как товар перемещаемый для личного пользования. Таможенные операции в отношении таких товаров осуществляются в порядке, предусмотренном для участников внешнеэкономической деятельности. При этом обязательно разрешение на экспорт, выданное Федеральным агентством по рыболовству.

В отношении гражданки Украины составили протокол об административном правонарушении. Постановление по делу вынесет суд.



