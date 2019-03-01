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    Курская область. В больнице и ФАПах Большесолдатского района не было средств для оказания помощи

    Сегодня, 11:49
    Курская область. В больнице и ФАПах Большесолдатского района не было средств для оказания помощи
    Прокуратура Большесолдатского района выявила нарушения провела в «Большесолдатской ЦРБ» и в 12 фельдшерско-акушерских пунктах.
    В медицинских учреждениях не укомплектован противошоковый набор, отсутствуют укладки для оказания помощи при остром коронарном синдроме, нарушении мозгового кровообращения, внутреннем кровотечении. В некоторых случаях лекарственные препараты и вакцины хранились в холодильнике без морозильной камеры. В помещении прививочного кабинета отсутствовали необходимые медицинские приборы и мебель. Практически все здания ФАПов требуют проведения текущего и капитального ремонтов.
    Прокурор потребовал от главного врача райбольницы незамедлительно устранить нарушения. В отношении 12 заведующих ФАПами и главного врача вынесены  постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. 
    За ходом исправления этих нарушений проследит прокуратура. 

     

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