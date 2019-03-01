Курскэнерго предупреждает: нарушение охранных зон ЛЭП опасно для жизни!

Охранные зоны линий электропередачи создаются для обеспечения надежного электроснабжения потребителей и безопасной эксплуатации электросетевых объектов. Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» предупреждает: нарушение охранных зон линий электропередачи опасно для жизни и здоровья людей!

Ширина охранных зон воздушных линий электропередачи (ВЛ) составляет: для ВЛ напряжением до 1 кВ – 2 метра, для ВЛ 10 кВ – 10 метров, для ВЛ 35 кВ – 15 метров, для ВЛ 110 кВ – 20 метров по обе стороны от крайнего провода. Для кабельных линий – по 1 метру по обе стороны линии от крайних кабелей.

В соответствие с действующим законодательством, в охранной зоне ЛЭП запрещено производить действия, которые могут угрожать жизнедеятельности граждан или повредить ЛЭП, а именно:

– набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры ВЛ;

– организовывать стоянки крупногабаритного транспорта (комбайны, фуры и т.п.);

– размещать любые объекты и предметы в пределах созданных проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства;

– находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях, разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

– организовывать свалки;

– проводить земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировку грунта;

– поливать сельскохозяйственные культуры в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров.

Специалисты Курскэнерго обращают ваше внимание на то, что при организации каких-либо видов работ в охранных зонах ЛЭП требуется обязательное согласование и письменное разрешение электросетевой компании. Для этого необходимо обратиться в районы электрических сетей Курскэнерго по месту проведения работ.

Получить дополнительную консультацию, а также сообщить об обнаружении фактов нарушения охранных зон можно по телефону «горячей линии» МРСК Центра 8 800 50 50 115.