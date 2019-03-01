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    Суд в Краснодаре тайно отдал дорогу бизнесмену в собственность

    Сегодня, 12:35
    Суд в Краснодаре тайно отдал дорогу бизнесмену в собственность

    Дефицитная земля продолжает разбазариваться с попустительства должностных лиц мэрии Краснодара. Конфликт предпринимателей вылился в потерю земли городом, который и не подумал вернуть участок в госсобственность.

     

    Олег Бондарев в 2014 году купил магазин стройматериалов с единственной к нему дорогой — через АЗС. Тогда прошлый собственник вместе с владельцем заправки убедили его, что все будет хорошо, пишет со слов бизнесмена «Новая газета Кубани». В 2012 году на этой дороге двое бизнесменов положили асфальт. На это у прошлого собственника ушло 600 тысяч рублей. Дальше дорогу содержали вместе. Но новый собственник не ужился с соседом.

     

    Заправщик начал копать траншеи и всячески перекрывать проезд к строймаркету. На все мирные разговоры он отвечал, что выкупит магазин. Но за копейки. Это не устраивало Бондарева, который обратился в мэрию и ряд инстанций. Дорогу удалось разблокировать, после чего магазин продолжил работать в прежнем режиме. Но в 2018 году проезд снова оказался закрытым.

     

    У Бондарева потребовали три миллиона рублей, чтобы проезд снова оказался свободным. Но вместо денег он вызвал полицейских… и оторопел. Владелец АЗС достал пакет бумаг на собственность. Дорога и земля под ней оказались оформленными в частную собственность. Решение о передачи вынес Прикубанский районный суд Краснодара. И он не вызвал собственника магазина на процесс, как заинтересованное лицо. Даже собственник участка, мэрия города, не знали о суде.

     

    В департаменте отвечают, что оснований для передачи земли нет. А значит, есть все шансы выиграть апелляцию. Правда, сама администрация в суд до сих пор не явилась. Интересы всего города отстаивает пострадавший от захвата дороги Олег Бондарев, который уже подал жалобу на решение в Краснодарский краевой суд. Там пока не проводили заседаний.

     

    Информация об инциденте с дефицитной муниципальной землей уже отправлена в ОНФ. Уведомлен о произошедшем и Евгений Первышов, сити-менеджер Краснодара, вместе с прокуратурой. Но оттуда пока никаких заявлений не последовало.

     

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