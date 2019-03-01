Курская АЭС может стать местом съёмок фильма Козловского о Чернобыле

Данила Козловский решил снять новую картину о Чернобыле с собой в главной роли. Бюджет составит почти 700 миллионов рублей. Фильм будет называться "Опасная вода". Продюсер Александр Роднянский отметил, что в России ещё не было серьёзной ленты, рассказывающей об этой аварии. Авторы обещают максимально впечатляющую ленту, которая даст зрителям возможность переживать, плакать и смеяться. Кстати, Козловский разъезжает по стране и осматривает атомные электростанции. Недавно был в нашем Курчатове. Походил, посмотрел, пофоткался.

Агентство «Москва» сообщает, что возможным местом съёмок будет как раз Курская АЭС, которая внешне ничем не отличается от Чернобыльской. Об этом сообщили создатели кинокартины на очной защите проектов кинокомпаний-лидеров.

Кинематографисты надеются, что руководство станции даст разрешение на съёмки. А необходимые внутренние, затопленные помещения возведёт уже съёмочная группа.

«Мы сейчас уже начали подготовительный период, группа уже была на нескольких атомных электростанциях. Чернобыльская АЭС была типовым проектом, и например, Курская АЭС ничем не отличается внешне от Чернобыльской. Мы надеемся, что нам разрешат снимать там. Естественно внутренние, затопленные помещения мы будем строить», - сказал продюсер фильма А.Роднянский.