В Курске похолодает. На дорогах гололёд

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью местами налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах гололедица. Ветер северной четверти 8-13, местами порывы до 17 м/с. Температура: - по области ночью от 3° мороза до 2°тепла, днём 0-5°тепла.

Спасатели рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололёде может привести к заносу.